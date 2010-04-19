Збитки європейських авіакомпаній сягають мільярдів євро

Збиток від закриття значної частини європейського повітряного простору оцінюють у мільярди євро.

Про це повідомляє РІА "Новини" з посиланням на світові інформаційні видання.

Агентство зазначає, що точна цифра загального фінансового збитку не вказується, але, як передає американський телеканал CNN, збитки тільки однієї фінської авіакомпанії Finair склали 2,7 млн. дол. на день.

Економічні наслідки відміни тисяч авіарейсів перевершують за масштабом наслідку закриття повітряного простору низки країн після терористичних атак 11 вересня 2001 року, повідомило в неділю агентство Франс Пресс з посиланням на заяву представників Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Найбільша криза в історії європейських авіаперевезень торкнулася 20 млн. пасажирів. Над північною і центральною частиною Європи немає жодного пасажирського лайнера, повідомляє Euronews.

Вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого почалося 14 квітня, знаходиться в 200 кілометрах на схід від столиці Ісландії Рейк'явіка. Вулкан викинув в атмосферу величезну хмару попелу, що призвело до закриття повітряного простору над Австрією, Бельгією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Данією, Естонією, Фінляндією Нідерландами, Угорщиною, Ірландією, Польщею, Румунією, Словаччиною, Словенією, Швецією, Швейцарією, Великобританією, а також північчю Франції, Італії та Норвегії і майже усією Німеччиною.