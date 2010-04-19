Євросоюз збирає термінову нараду

Міністри транспорту країн Європейського Союзу збираються провести термінові переговори щодо шляхів рішення кризи повітряних перельотів, заборонених через хмари вулканічного попелу в небі над Європою.

Про це повідомляє українська служба радіо ВВС.

Згідно з повідомленням, за 5 днів призупинення повітряних перевезень не змогли вилетіти понад 6,8 мільйонів пасажирів.

Комісар ЄС з питань транспорту Сіім КАЛЛАС говорить: "Ми не можемо просто сидіти і чекати, поки хмара попелу розсмокчеться".



Країни, де закритий повітряний простір:

Австрія, Бельгія, Чеська республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Британія.



Країни, де частково закритий повітряний простір:

Болгарія (Софія і Пловдив працюють), Франція (південні аеропорти працюють), Італія (північний повітряний простір повинен відновити роботу о 5 годині ранку в понеділок), Норвегія (більшість аеропортів працюють), Польща (декілька аеропортів, включно з варшавським, відкрито), Щвеція (північні аеропорти відкриті).



Країни, де польоти не скасовано:

Греція, Литва, Португалія, Росія, Туреччина, Україна, Іспанія.