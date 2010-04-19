У Європі сьогодні не відбудеться кожен третій авіарейс

Сьогодні на Європейському континенті із-за хмари вулканічного попелу не відбудеться кожен третій авіарейс.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомляє відповідальна за безпеку польотів в Європі організація Eurocontrol.

"Eurocontrol чекає сьогодні 8-9 тисяч авіарейсів в європейському просторі. У звичайний понеділок ми б чекали 28 тисяч", - відзначено у повідомленні.