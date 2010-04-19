У Європі сьогодні не відбудеться кожен третій авіарейс
16:05, 19 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Повідомляє Eurocontrol
Сьогодні на Європейському континенті із-за хмари вулканічного попелу не відбудеться кожен третій авіарейс.
Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомляє відповідальна за безпеку польотів в Європі організація Eurocontrol.
"Eurocontrol чекає сьогодні 8-9 тисяч авіарейсів в європейському просторі. У звичайний понеділок ми б чекали 28 тисяч", - відзначено у повідомленні.
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