Українські авіакомпанії підраховують збитки

Українські авіакомпанії поки що не можуть назвати розмірів збитків, що їх вони зазнали за минулі дні від обмеження перельотів у зв`язку із закриттям аеропортів через переміщення вулканічної хмари.

Зокрема, як повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» з питань зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, суму збитків наразі назвати складно, оскільки вона залежить від багатьох чинників і витрат. Як приклад, він назвав те, що в суботу рейс з Бангкоку приземлився в Сімферополі замість Києва, у зв`язку з чим компанія організувала доправлення пасажирів до кінцевих пунктів призначення. Окрім доставки пасажирів до Києва, компанія направляла їх до інших країн. В «АероСвіті» також не виключають, що наслідком даної ситуації може бути відплив пасажирів. Як прогнозує С.КУЦИЙ, збитки авіакомпанії будуть набагато більші, ніж були після 11 вересня 2001 р.

У свою чергу, гендиректор аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ відмовився коментувати УНІАН питання збитків.

В авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) поки що також не називають даних про збитки, за словами прес-секретаря компанії Євгенії САЦЬКОЇ, сьогодні компанія планує засідання кризового штабу. На даний момент МАУ виконала такі рейси, як Київ-Рим, Мадрид, Абу-Дабі та інші. Водночас відмінено рейси до Франкфурта, Парижа, Амстердама, Лондона, Брюсселя, Берліна, Хельсінкі.

«АероСвіт» сьогодні на 14 годину відмінив лише один рейс – Київ-Варшава. За словами, С.КУЦОГО, в деякі міста дозволені польоти з обмеженнями, зокрема, залежно від типу судна, за словами С.КУЦОГО, авіакомпанія має можливість виконувати такі польоти. Добрим знаком він назвав те, що перельоти до Вільнюса і Будапешта на даний час уже дозволили, оскільки раніше ці повітряні зони були закриті. Також в очікуванні переліт до Праги. Попри деякі обмеження, планується виконання рейсу до Стокгольма. За його словами, якщо порівнювати з учорашньою ситуацією, то сьогодні вже виконуються перельоти до Південної Європи, таким чином, «АероСвіт» збільшив кількість виконуваних рейсів, включаючи Афіни.