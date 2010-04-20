У понеділок «АероСвіт» виконав майже всі рейси

Авіакомпанія «АероСвіт» - Українські авіалінії» сьогодні, у понеділок, 19 квітня, станом на 21.00 (за київським часом) виконала майже всі заплановані до цього часу регулярні міжнародні авіарейси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, станом на 21.00 був скасований лише один рейс компанії – до Варшави.

«АероСвіт» поступово відновлює нормальний графік роботи, порушений через закриття повітряного простору ряду країн 16-18 квітня у зв`язку з поширенням над територією Європейського континенту хмари вулканічного попелу.

Зокрема, сьогодні з Києва «АероСвіт» відправив пасажирів у Афіни, Бангкок, Будапешт, Вільнюс, Дубай, Пекін, Прагу, Санкт-Петербург, Софію, Стамбул, Стокгольм і Тбілісі. Вже виконані 4 польоти до Москви: 3 – в аеропорт «Шереметьєво» і один - у «Внуково». Також очікується плановий виліт вечірнього рейсу до столиці Росії («Шереметьєво»).

У той же час, рейси за маршрутами Київ-Делі і Київ-Рига перенесені на ранок 20 квітня, повідомили у прес-службі авіакомпанії.