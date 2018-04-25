Україна, вулкан, літаки: а чи був попіл?..

Вулкан Ейяфьяллайекюле, який прокинувся 21 березня 2010 року за 150 км від столиці Ісландії Рейк`явіка, 14 квітня вразив світ найсильнішим викидом вулканічного попелу і хмарою з найдрібніших часток піску, "скла" і кам`яних порід (востаннє "Острів гірських льодовиків" прокидався у 1821 році, його виверження тривало два роки). Цим він довів, що "цар природи" з усіма своїми «наворотами» цивілізації досить вразливий. Особливо, коли йому відтяти небо. Сьогодні закриті сотні аеропортів, скасовані тисячі рейсів. А вулкан посилив виверження... Стовп попелу виріс до дев`яти кілометрів. Видимість в районі виверження нульова. Хмара вулканічного попелу у неділю увечері досягла Туреччини. Місцева влада оголосила про закриття для повітряного сполучення трьох аеропортів у чорноморському регіоні країни. Фахівці прогнозують, що скоро хмара дійде і до Кореї.

Міністри транспорту країн ЄС збираються провести термінові переговори про шляхи вирішення ситуації, що склалася, - за 5 днів призупинення повітряних перевезень не змогли вилетіти понад 6,8 мільйона пасажирів.

Країни, де закритий повітряний простір: Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Британія.

Країни, де частково закритий повітряний простір: Болгарія (Софія і Пловдив працюють), Франція (південні аеропорти працюють), Італія (північний повітряний простір повинен відновити роботу з 5 години ранку в понеділок), Норвегія (більшість аеропортів працюють), Польща (декілька аеропортів, зокрема варшавський, відкрито), Щвеція (північні аеропорти відкриті).

Країни, де польоти не скасовані:

Греція, Литва, Португалія, Росія, Туреччина, Україна, Іспанія.

Але цікаве дежавю - "кому війна, а кому мати рідна". На будь-якому "подарунку" природи можна заробити. До прикладу, у Європі стрімко зріс попит на залізничні перевезення і прокат автомобілів. Відповідно, злетіли ціни. Заметушилися й винарі. Попіл вулкану - дуже гарне добриво, і вино цього року, за їх словами, матиме неповторний смак, що, зрозуміло, підвищить його вартість. А ще на попіл можна списати багато недопрацювань і хиб. От ніби не встигли з перевезенням, не доставили вчасно...

Українське небо "не працювало" близько доби (17 квітня), але головного болю натерпілися чимало. У "Борисполі" розсерджені пасажири мали намір прорватися в митну зону, щоб, на їх думку, якимось дивом вилетіти, деякі ночували на вокзалі, готелі в районі головного аеропорту були переповнені. Виїхати з України можна було переважно наземним транспортом, причому за нечувані гроші. Деякі спритники переправилися через кордон на таксі. Природно, виріс попит на потяги, тож "Укрзалізниці" довелося додати вагонів.

У суботу з "Борисполя" не вдалося виконати рейси навіть у ті країни, повітряний простір яких залишався відкритим. Зокрема, повністю або частково, на 18 квітня, було закрито авіасполучення з 24 державами європейського континенту. Серед 27 країн Євросоюзу були нельотними Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Польща, Угорщина, Голландія, Румунія, Сербія, Словенія, Словаччина і Великобританія. Паралізовано авіасполучення також в Данії Норвегії та Швейцарії. Окрім того, не літали літаки з більшої частини Франції, Німеччини, з Півночі Італії та Іспанії. Водночас, діяло авіасполучення у південних районах Іспанії, Португалії, Італії, Болгарії, Греції, Туреччини та на південній частині Балканського півострова.

Таким чином, українські авіакомпанії зазнали значних збитків, як і сам "Бориспіль".

Утім, деякі рейси 18 квітня, хоч і із запізненням, але стали виконувати. Проте, це стосувалося тільки південних і східних напрямків - спочатку стали літати в Єгипет, Туреччину, ОАЕ, потім - Москву, Варшаву. Також був відкритий Ашхабад, Тбілісі, Ташкент і т. д.. Уся західна Європа залишалася закритою.

Авіакомпанія "Аеросвіт" у неділю відмінила ранкові рейси з Києва і Донецька в Москву (у цей час українські аеропорти не приймали і не відправляли літаки), а також до європейських міст, які залишалися закритими для повітряного сполучення: Будапешт, Варшаву, Прагу, Стокгольм, Софію, Бєлград, Гамбург, Неаполь, Ларнаку.

Проте, авіакомпанія забезпечила виконання рейсу в Нью-Йорк, потім в московському напрямку і східному. "Аеросвіт" при нагоді коригував повітряні маршрути з метою обльоту зон поширення вулканічного попелу.

Між тим, авіакомпанії і аеропорти ставлять під великий сумнів неможливість здійснення перельотів. До речі, першим це коштує близько 200 мільйонів доларів на день, за даними європейських ЗМІ.

Таким чином, збиток від закриття значної частини європейського повітряного простору оцінюють у мільярди євро. Збитки тільки однієї фінської авіакомпанії Finair складають 2,7 млн. дол. на день. Фінансові втрати від відміни тисяч авіарейсів перевершують за масштабом наслідку закриття повітряного простору низки країн після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Щонайпотужніша криза в історії європейських авіаперевезень зараз зачепила 20 млн. пасажирів.

Від величезної хмари мінеральних часток, яка простягнулася від Полярного кола до Середземноморського узбережжя, постраждали не лише авіакомпанії та їх пасажири. Економіки країн також "хворіють". До прикладу, у Кенії "холодильники" і склади переповнені продуктами і квітами. Селяни, які залежать від експорту продовольства, тепер перед загрозою втрати урожаю.

Українські аеропорти та авіакомпанії поки що не коментують розмір збитків. Гендиректор "Борисполя" взагалі відмовився надати будь-яку інформацію, окрім як про виконання/невиконання рейсів.

В "Аеросвіті" повідомили, що збитки однозначно є, але суму доки підрахувати складно. За даними помічника генерального директора авіакомпанії зі зв`язків з громадськістю Сергія Куцего, до прикладу, оскільки в суботу рейс з Бангкока приземлився в Сімферополі замість Києва, компанія організувала розвіз пасажирів до кінцевих пунктів призначення. Окрім доставки в столицю, компанія, зокрема, направляла їх в інші країни. В "Аеросвіті" зазначають що результатом цієї ситуації може стати відтік пасажирів з авіатранспорту. За прогнозом С. Куцего, збитки авіакомпанії будуть набагато більшими, ніж після 11 вересня 2001 р. "Аеросвіт" сьогодні відмінив тільки один рейс - Київ -Варшава.

У МАУ щодо збитків теж немає визначеності. За даними прес-секретаря компанії Євгенія Сацького, сьогодні МАУ планує провести засідання кризового штабу. Компанія вже виконала рейси Київ-Рим, Мадрид, Абу-Даби, очікують перельоти в Тбілісі, Відень та ін. Переліт в Мадрид знаходиться під знаком питання. Скасовано рейси у Франкфурт, Париж, Амстердам, Лондон, Брюссель, Берлін, Хельсінкі.

Компанія Візз Ейр також не повідомляє розмір збитків.

Виникає питання: як в Україні перевірили наявність в повітрі вулканічного попелу (вулканічний попіл - один з продуктів подрібнення магми, складається з частин пилу і піску менше 2 мм в діаметрі - ред.) і наскільки реальною є загроза виконання польотів, як мінімум, усередині країни. Відомо, що вулканічний попіл здатний пошкодити двигуни літаків, з іншого боку, багато європейських авіакомпаній заявили, що рішення про закриття повітряних зон було прийняте за принципом "краще перегледіти", оскільки достатніх досліджень проведено не було. Разом з тим кілька компаній почали здійснювати випробувальні польоти, усе пройшло вдало. Утім, прагнення авіакомпаній якнайскоріше відновити рейси цілком зрозуміле - щоденні мільйонні збитки "штовхають" літаки вгору, змушують дивитися у небо з, можливо, більшим оптимізмом, ніж його вимагають міркування безпеки. Питання у тому, наскільки самі пасажири повинні квапити події, не маючи гарантій, що зліт закінчиться посадкою, причому, посадкою на цьому", а не на "тому" світі.

В Україні рішення про заборону польотів приймає підрозділ "Украероруху" - Украероцентр (Український центр планування використання повітряного простору України і регулювання повітряного руху). "Якщо з`ясується, що рішення було прийняте необгрунтовано, в принципі, як пасажири, так і авіакомпанії можуть звертатися до судів з позовом до органу, рішення якого призвело до втрат і збитків", - прокоментував представник однієї з українських авіакомпаній.

Що стосується можливості судових розглядів пасажирів з авіакомпаніями, то це практично неможливо унаслідок того, що уся подія підпадає під категорію форс-мажор. Тобто, провини авіакомпанії в природному катаклізмі немає. Саме тому і відповідальність знімається...

Єва Клименко (УНІАН)