АМК оштрафував порт «Южний» на 1 млн. грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував морський порт "Южний" на 1 млн. грн. за зловживання монопольним становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні АМК.

Як встановив комітет, порт "Южний" упродовж 2009 року і першого кварталу 2010 року займав монопольне становище на ринку послуг із забезпечення безпеки мореплавства в межах власної акваторії з часткою 100%.

Зокрема, як виявили в АМК, порт створив нерівні умови діяльності для суб'єктів господарювання, які надають вантажні послуги в межах акваторії порту.

Порт встановлював різні знижки підприємства до портових зборів - деяким до 30%, іншим - не надавав взагалі, хоча міг надавати знижки до 50% відповідно до постанови Кабміну, зокрема порт не надавав знижки для ТОВ "Трансінвестсервіс", зазначили на засіданні.

Як повідомив глава АМК Олексій КОСТУСЄВ, чинне законодавство за зловживання монопольним становищем дозволяє накласти штраф до 10% річного обороту компанії, що в цьому випадку для порту "Южний" могло скласти суму до 150 млн. грн.

"Проте, враховуючи позицію порту, ми наклали мінімальний штраф", - наголосив О.КОСТУСЄВ.

Порт зобов'язали в десятиденний термін вирішити питання щодо надання знижок до зборів в порту, які б відповідали монопольному законодавству.

Як повідомив в. о. зам. начальника порту "Южний", начальник юридичного відділу Денис БУЛДАКОВ, порушення, про які йшлося на засіданні АМК, вчинили попередні керівники порту.

Він також сказав, що порт на сьогодні визнає, що в зазначений період такі порушення в порту були.