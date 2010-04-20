Польща знов закрила авіарух

Польська авіаційна влада з вівторка знову закрила авіарух над територією Польщі, який було частково відновлено в понеділок.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомив прес-секретар Polskiej Agenci Čeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛІБОВИЧ.

Він сказав, що цивільні авіарейси заборонені на усіх аеродромах в країні.

Заборона діятиме, поки не буде оголошено про її відміну.

Водночас прес-секретар повідомив що тільки на півночі Польщі дозволене транзитний рух рейсових літаків на висоті понад 6,1 км.