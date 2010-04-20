Польща знов закрила авіарух
12:03, 20 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Цивільні авіарейси заборонено
Польська авіаційна влада з вівторка знову закрила авіарух над територією Польщі, який було частково відновлено в понеділок.
Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомив прес-секретар Polskiej Agenci Čeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛІБОВИЧ.
Він сказав, що цивільні авіарейси заборонені на усіх аеродромах в країні.
Заборона діятиме, поки не буде оголошено про її відміну.
Водночас прес-секретар повідомив що тільки на півночі Польщі дозволене транзитний рух рейсових літаків на висоті понад 6,1 км.
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