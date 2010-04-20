Аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі

Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила по телефону прес-секретар аеропорту Людмила ПЕТРІВ, спростувавши інформацію, поширену в ЗМІ, про закриття аеропорту до 15:00.

За її словами, на сьогодні не виконують рейси тільки в ті аеропорти Європи, які закриті, зокрема Париж, Брюссель, Дюсельдорф.