Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила телефоном прес-секретар аеропорту Людмила ПЕТРІВ, спростувавши поширену в ЗМІ інформацію про закриття аеропорту до 15.00.

За її словами, на сьогодні не виконуються рейси тільки до тих аеропортів Європи, які закриті, зокрема Парижу, Брюсселю, Дюссельдорфу.

Авіакомпанія «АероСвіт» на вівторок, 20 квітня, не сксовує жодного рейсу.

Про це повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«Немає жодного скасування рейсу», - сказав він.

За його словами, сьогодні вранці виконано рейс до Риги, перенесений із 19 на 20 квітня. Це перший рейс до столиці Латвії з моменту закриття повітряної зони через виверження вулкану. Рейс до Делі, перенесений з учора на сьогодні, очікується до виконання.

Авіакомпанія «Міжнародний авіалінії України» (МАУ) скасувала заплановані на сьогодні рейси до Парижа, Амстердама, Франкфурту, Цюріха у зв`язку з форс-мажорними обставинами в результаті виверження вулкана в Ісландії. Про це УНІАН повідомила прес-секретар компанії Євгенія САЦЬКА.

За її словами, водночас очікується, що сьогодні будуть виконані рейси до Лондона, а також до Берліна.

Сьогодні МАУ вже виконала перельоти Львів-Мадрид, Київ-Відень, Одеса-Відень, Київ-Дубай, Київ-Лісабон.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізовано з 15 квітня через хмару попелу від ісландського вулкана Ейяфьяллайокуль.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) у понеділок, 19 квітня, доставила з Туреччини та Єгипту в Україну всіх пасажирів раніше затриманих чартерних рейсів. Про це повідомила УНІАН прес-служба компанії.

За даними компанії, у вівторок, 20 квітня, чартерний рейс Київ – Таба планується до виконання без затримок.

Загалом, у зв`язку з форс-мажорною ситуацією, що склалася через виверження вулкану в Ісландії, в період із 15 по 18 квітня авіакомпанія МАУ змушена була затримати 11 чартерних рейсів, що вилітають із України, й скасувати один чартерний рейс.

«Протягом шести останніх днів авіакомпанії та аеропорти Європи стикаються з безпрецедентним закриттям повітряного простору, пов`язаним із небезпекою вулканічних викидів у атмосферу. Це один із таких ризиків, який ніхто не міг передбачати і який завдає величезних збитків усій авіаційній галузі. Забезпечення безпеки польотів є нашим головним пріоритетом, і ми не виконуватимемо рейси за наявності загрози безпеці», - зазначив президент МАУ Юрій МІРОШНИКОВ. За його словами, авіакомпанія не несе відповідальності за закриття повітряного простору.

У зв`язку з тим, що обмеження польотів у повітряному просторі ряду регіонів можуть бути продовжені, пасажирам чартерних рейсів рекомендується уточнювати інформацію про час вильоту в своїх туроператорів. Авіакомпанія рекомендує пасажирам не виїжджати в аеропорт до тих пір, поки у них не буде точної інформації про те, що рейс виконується.

Польські авіаційні власті з вівторка знову закрили авіарух над територією Польщі, який був частково відновлений в понеділок.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар Polskiej Agenci Żeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВІЧ.

Він сказав, що цивільні авіарейси заборонені на усіх летовищах в країні.

Заборона діятиме поки не буде оголошена її скасування.

Водночас прес-секретар повідомив, що лише на півночі Польщі дозволено транзитний рух для рейсових літаків на висоті вище 6,1 км.

Європа поступово відкриває авіаційний простір для польотів.

Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства, зокрема, “Франс-Прес”.

За даним агентств, у Бельгії аеропортам дозволено приймати літаки, починаючи з 8.00, водночас відправлення передбачаються не раніше 14.00.

Данія поки зберігає заборону на зліт і посадку, водночас, відкрила транзитний простір на висоті вище 6 тис. метрів.

Франція також частково відкрила повітряний простір, що дало можливість авіакомпанії Air France заявити про те, що сьогодні літаки із аеропортів Париж-Шарль де Голль та Париж-Орлі здійснюватимуть вильоти за нормальним графіком до Марселя, Ніцци, Бордо, Тулузи та Корсики. Вильоти за європейськими напрямками відкриються не раніше 12.00.

У Великій Британії на сьогодні закриті всі польоти. Разом з тим, компанія British Airways сподівається розпочати вильоти на далекі відстані з 16.00.

На півночі Італії також поступово відкриваються аеропорти. Сьогодні перші вильоти здійснені з аеропортів Мілан-Мальпенса та Мілан-Лінате.

В Угорщині з 2.00 діє часткова заборона на польоти, яка забороняє літати на висоті нижче, ніж 6 тис. метрів, над частиною території країни. В Будапешті не виключають можливості поширити ці правила на всю країну в найближчі години.

В Ірландії повітряний рух залишається закритим щонайменше до 12.00. Водночас, у Латвії повітряний простір повністю відкритий з 8.00.

У Норвегії, яка першою почала закривати свій повітряний простір ще у минулий вівторок, 14 квітня, починаючи з п’ятниці, 16 квітня, триває поступове відкриття авіаційного руху. Разом з тим, сьогодні зранку було знову закрито рух по коридорах на Південному заході країни. Повітряні коридори над Осло залишаються відкритими.

У Польщі авіаційний рух залишиться закритим до кінця сьогоднішнього дня, дозволено лише транзитні перельоти на висоті вище 6 тис. метрів.

Швейцарія сьогодні повністю відновила авіаційний рух. За інформацією Федерального бюро цивільної авіації, концентрація вулканічного попелу в небі над Швейцарією значно зменшилася, а пробні польоти продемонстрували можливість відкриття авіаційного руху.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьятлайокудль.

Європейські чиновники після засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС 19 квітня пообіцяли поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні, 20 квітня.

Водночас, як повідомляв УНІАН, британські метеорологи повідомили, що Ісландський вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого раніше майже припинилося, знову "запрацював" увечері 19 квітня. "Вулкан раніше практично припинив вивергатися, але тепер виверження знову продовжується, вулканічний попіл викидається на висоту від 10 до 15 тисяч футів (від 3 до 4,5 тисяч метрів)", - йдеться в прогнозі розповсюдження вулканічного попелу. В попередньому повідомленні вчені заявляли, що вулкан знизив активність і викидав попіл на висоту не більше 200 метрів.

За даними прогнозу, у вівторок хмара вулканічного попелу над північчю Євразії та Атлантикою не зазнає значних змін і не рухатиметься далі на захід. Одна з плям, розташована на висоті нижче 6 тисяч метрів, протягнеться вузькою смугою від східного узбережжя Канади через південь Гренландії та Європу до центру Західного Сибіру.

(УНІАН)