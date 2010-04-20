ПЗЗ збільшила кількість вагонів у міжнародних потягах

Через відміну авіарейсів в результаті виверження ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль, Південно-західна залізниця в період з 17 до 22 квітня включила додатково 36 вагонів у потяги міжнародного сполучення.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, вагони включено в потяги Київ-Москва, Київ-Берлін, Київ-Варшава для організації перевезень пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця", через відміну авіарейсів для забезпечення вивезення пасажирів 17 і 18 квітня додатково включила 193 вагони в потяги.