ПЗЗ збільшила кількість вагонів у міжнародних потягах
13:07, 20 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Додали 36 вагонів
Через відміну авіарейсів в результаті виверження ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль, Південно-західна залізниця в період з 17 до 22 квітня включила додатково 36 вагонів у потяги міжнародного сполучення.
Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, вагони включено в потяги Київ-Москва, Київ-Берлін, Київ-Варшава для організації перевезень пасажирів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця", через відміну авіарейсів для забезпечення вивезення пасажирів 17 і 18 квітня додатково включила 193 вагони в потяги.
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