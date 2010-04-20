«АероСвіт» сьогодні не скасував жодного рейсу

14:40, 20 квітня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Виконано навіть рейс у Ригу

Авіакомпанія «АероСвіт» на вівторок, 20 квітня, не сксовує жодного рейсу.

Про це повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«Немає жодного скасування рейсу», - сказав він.

За його словами, сьогодні вранці виконано рейс до Риги, перенесений із 19 на 20 квітня. Це перший рейс до столиці Латвії з моменту закриття повітряної зони через виверження вулкану. Рейс до Делі, перенесений з учора на сьогодні, очікується до виконання.

 

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