«АероСвіт» сьогодні не скасував жодного рейсу

Авіакомпанія «АероСвіт» на вівторок, 20 квітня, не сксовує жодного рейсу.

Про це повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«Немає жодного скасування рейсу», - сказав він.

За його словами, сьогодні вранці виконано рейс до Риги, перенесений із 19 на 20 квітня. Це перший рейс до столиці Латвії з моменту закриття повітряної зони через виверження вулкану. Рейс до Делі, перенесений з учора на сьогодні, очікується до виконання.