Nissan на день зупинить конвейєр через вулкан
16:24, 20 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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На двох заводах в Японії
Nissan Motor Co зупинить три виробничі лінії на двох заводах в Японії в середу через брак комплектуючих, викликаний перебоями в повітряному сполученні з Європою, повідомляє Рейтер.
Прес-секретар третього за величиною автовиробника Японії повідомив, що компанія поки не ухвалила рішення про тривалість зупинки виробництва.
Nissan відчуває брак датчиків тиску повітря з Ірландії.
Компанія чекає, що одноденна зупинка виробництва знизить обсяг випуску менш ніж на 2 тис. автомобілів.
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