Nissan на день зупинить конвейєр через вулкан

Nissan Motor Co зупинить три виробничі лінії на двох заводах в Японії в середу через брак комплектуючих, викликаний перебоями в повітряному сполученні з Європою, повідомляє Рейтер.

Прес-секретар третього за величиною автовиробника Японії повідомив, що компанія поки не ухвалила рішення про тривалість зупинки виробництва.

Nissan відчуває брак датчиків тиску повітря з Ірландії.

Компанія чекає, що одноденна зупинка виробництва знизить обсяг випуску менш ніж на 2 тис. автомобілів.