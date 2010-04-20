Сьогодні, починаючи з 9.00 за київським часом, повітряний простір України був повністю відкритий для польотів. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, усі українські аеропорти працюють у штатному режимі, приймають і дають дозвіл на виліт повітряних суден.

При цьому, за вказівкою Державіаадміністрації, перед ухваленням рішення на виліт авіакомпанії повинні ретельно відстежувати прогнози розповсюдження хмари вулканічного попелу в районі запланованого маршруту.

Що стосується роботи міжнародного аеропорту «Бориспіль», то виключно через обмеження в повітряному просторі в деяких країнах Європи, українськими авіакомпаніями не були виконані ряд міжнародних регулярних рейсів із аеропорту:

«Міжнародні авіалінії України»: рейс №AUI101 Київ (Бориспіль) – Амстердам (Нідерланди), AUI102 Амстердам – Київ (Бориспіль), AUI401 Київ (Бориспіль) – Франкфурт (ФРН), AUI402 Франкфурт – Київ (Бориспіль), AUI470 Київ (Бориспіль) – Париж (Франція), AUI471 Париж – Київ (Бориспіль), AUI747 Київ (Бориспіль) – Ніцца (Франція), AUI748 Ніцца – Київ (Бориспіль). «Аерочартер» не виконав рейси UCR596 Лейпциг (ФРН) – Київ (Бориспіль), UCR138 Люксембург – Київ (Бориспіль). Компанія «Візз Ейр Україна»: WAU949 Київ (Бориспіль) – Кельн (ФРН), WAU950 Кельн – Київ (Бориспіль), WAU951 Київ (Бориспіль) – Любек (ФРН), WAU952 Любек – Київ (Бориспіль).

Про подальші можливі зміни в повітряному просторі України внаслідок переміщення хмари вулканічного попелу (виверження вулкана в Ісландії) буде поінформовано.