У Європі поновлюється авіасполучення, яке було блоковане через хмару вулканічного попелу.

Однією з перших відкрила свій повітряний простір Велика Британія, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы». Вночі почав працювати лондонський аеропорт «Хітроу», який вважається найбільшим у світі за кількістю пасажирів.

Повітряні гавані готуються відкрити Данія і Польща, аеропорти Угорщини, Словаччини, Норвегії і Фінляндії працюватимуть за особливим графіком.

Ситуація з авіасполученням поступово нормалізується також у Бельгії, Італії і Швейцарії.

Повітряний простір Німеччини поки що залишається закритим, зльоти і посадки дозволено лише в аеропортах Бремена і Гамбурга.

Як відзначає NEWSru, за минулий тиждень в Європі було відмінено понад 95 тисяч рейсів. На те, щоб подолати наслідки авіаколапсу і відправити всіх пасажирів за призначенням, може піти декілька тижнів, визнає влада.