МАУ планує виконати всі сьогоднішні рейси

Усі регулярні й чартерні рейси МАУ заплановано виконати в середу, 21 квітня. Про це повідомляється на сайті МАУ.

Водночас у компанії відзначають, що розклад може змінюватися.

Зокрема, існує ризик, що деякі з цих рейсів може бути відмінено в тому разі, якщо повітряний простір у пунктах прибуття залишиться закритим 21 квітня. Зокрема, повітряний простір у зонах Лондона і Франкфурта, станом на 22.30 20 квітня, був закритий.

Попередньо перенесено виліт рейсу PS401 Київ - Франкфурт на 13:00.

Час вильоту рейса PS501 Київ - Лондон перенесено на 14:00 за місцевим часом.

«У разі відміни рейсу, ми можемо запропонувати повне повернення вартості квитка (тариф, такси аеропортів і паливний збір). Пасажири можуть придбати нові квитки на сайті, по телефону, в касі, в будь-якому представництві МАУ або туристичному агентстві», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в Європі поновлюється авіасполучення, яке було блоковане через хмари вулканічного попелу.

Однією з перших відкрила свій повітряний простір Велика Британія. Вночі запрацював лондонський аеропорт «Хітроу», який вважається найбільшим у світі за кількістю пасажирів.

Повітряні гавані готуються відкрити Данія і Польща, аеропорти Угорщини, Словаччини, Норвегії і Фінляндії працюватимуть за особливим графіком.

Ситуація з авіасполученням поступово нормалізується також у Бельгії, Італії і Швейцарії.

Повітряний простір Німеччини поки що залишається закритим, зльоти і посадки дозволено лише в аеропортах Бремена і Гамбурга.