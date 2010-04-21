У Польщі відновили авіасполучення

У Польщі відновлено авіасполучення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Польщі, про це сьогодні повідомило Польське агентство цивільної авіації (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - PAŻP).

Але агентство попереджає, що ситуація може змінитися.

"PAŻP рекомендує бути особливо обережними під час виконання рейсів. Просимо знайомитися з актуальними навігаційними попередженнями і упевнитися перед виконанням рейсу в тому, що він може бути безпечним", - сказано у повідомленні.

Авіасполучення дозволене з сьогоднішнього дня з 7 годин ранку за польським часом (8.00 у Києві).

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 квітня, PAŻP закрила авіасполучення після часткового відновлення на декілька годин в понеділок.

У країні були заборонені посадки і відправлення літаків з усіх аеропортів. Над країною могли літати тільки транзитні літаки на висоті вище 6,1 км.

Польське агентство цивільної авіації закрило авіапростір 16 квітня, коли над територією країни з'явилася хмара вулканічного попелу після виверження вулкану в Ісландії 14 квітня.