Аеропорт «Київ» (Жуляни) інвестує 430 млн. грн. у новий пасажирськоий термінал

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) має намір інвестувати 430 млн. грн. у будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорту, який планується ввести в експлуатацію до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор аеропорту «Київ» Валерій ПОЛІЩУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, впродовж трьох місяців буде завершена розробка проектної документації нового терміналу, і наприкінці року вже розпочнуться будівельні роботи. Завершення будівництва заплановане на кінець 2011 року.

При цьому В.ПОЛІЩУК додав, що новий термінал буде модульного типу, будуватиметься з легких конструкцій і матиме три рівні - два рівні по 6 тис. кв. м кожен, а третій рівень - під представництва авіакомпаній.

Також він повідомив, що пропускна спроможність нового терміналу становитиме 320 пасажирів на годину з подальшим збільшенням, щонайменше, до 1000 пасажирів на годину.

В.ПОЛІЩУК зазначив, що, крім того, вже практично завершена реконструкція злітно-посадочної смуги, і залишилося лише встановити світлосигнальну систему.

Також паралельно з будівництвом нового терміналу аеропорт планує провести реконструкцію існуючого терміналу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року аеропорт «Київ» (Жуляни) оголосив відкриті торги на виготовлення проектної документації з реконструкції існуючого терміналу і будівництва нового міжнародного терміналу аеропорту. Термін розробки документації – до 30 вересня 2010 року.

Нагадаємо, у середині червня 2009 року генеральний директор аеропорту Сергій НИКИФОРОВ заявив, що аеропорт «Київ» (Жуляни) оголосив тендер на проектування терміналу. Після визначення проектанта проект має пройти державну експертизу, після чого буде оголошений черговий тендер – вже на генпідрядника будівництва терміналу аеропорту.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями по масі та інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Пропускна спроможність аеровокзалу – 300 пасажирів на годину.

Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типа В-737 і нижчі за класом.