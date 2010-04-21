Збори акціонерів «Аеросвіту» знову не відбулися

Позачергові збори акціонерів авіакомпанії «Аеросвіт», заплановані на 21 квітня, знову не відбулися через відсутність кворуму.

Про це повідомив по телефону в коментарі УНІАН секретар наглядової ради «Аеросвіту» Максим ЮХИМЕНКО.

«В черговий раз збори не відбулися. Простежується неконструктивна позиція двох акціонерів - Фонду держмайна і «Генавіа-Інвесту», - сказав він.

За словами М.ЮХИМЕНКО, акціонерами авіакомпанії, у тому числі, і з Фондом державного майна України (ФДМУ), була проведена робота за пропозиціями відносно змін в Статуті компанії, і сторони прийшли до загальної думки. З урахуванням цього, неявка представників ФДМУ на заплановані збори акціонерів ЗАТ «Аеросвіт» викликає як мінімум здивування.

При цьому він додав, що «Генавіа-Інвест» не давав ніяких пропозицій, які вносяться до порядку денного.

«Чергова неявка на збори акціонерів ФДМУ і компанії «Генавіа-Інвест» може говорити про певні дії з їх боку, направлені на зрив ухвалення на загальних зборах життєво важливих рішень для авіакомпанії. Неприйняття винесених питань на загальних зборах акціонерів гальмує подальший розвиток авіакомпанії», - відзначив секретар наглядової ради «Аеросвіту».

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Аеросвіт» кілька разів цього року і в кінці минулого року намагалася провести збори акціонерів, проте вони не були проведені через відсутність кворуму.

Акціонери ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвит» 21 квітня ц.р. на своїх позачергових зборах планували розглянути питання про внесення змін до статуту ЗАТ шляхом викладу його в новій редакції, а також змін в положення, що регламентують внутрішню діяльність товариства. Необхідність актуалізації Статуту авіакомпанії викликана потребою привести засновницькі документи «Аеросвіту» у відповідність з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства».

Крім того, планувалося розглянути питання відкликання і обрання виконавчого органу товариства, голови і членів наглядової ради компанії, а також голови і членів ревізійної комісії ЗАТ і ін.

Довідка УНІАН. Компанія «Аеросвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 літаків Boeing.