Збори акціонерів АероСвіту знову не відбулися

Позачергові збори акціонерів авіакомпанії «АероСвіт», намічені на 21 квітня, знову не відбулися через відсутність кворуму. Про це повідомив по телефону в коментарі УНІАН секретар наглядової ради «АероСвіту» Максим ЮХИМЕНКО.

«В черговий раз збори не відбулися. Простежується неконструктивна позиція двох акціонерів - Фонду держмайна і «ГенАвіа-Інвесту», - сказав він.

За словами М.ЮХИМЕНКА, акціонерами авіакомпанії, зокрема і Фондом державного майна України, було проведено роботу за пропозиціями щодо змін до Статуту компанії, і сторони дійшли спільної думки. З урахуванням цього, нез`явлення представників ФДМУ на заплановані збори акціонерів ЗАТ «АероСвіт» викликає як мінімум здивування.

При цьому він додав, що ТОВ «ГенАвіа-Інвест» не давав жодних пропозицій, які вносяться до порядку денного.

«Чергове нез`явлення на збори акціонерів ФДМУ і компанії «ГенАвіа-Інвест» може говорити про якісь домовлені дії з їх боку, спрямовані на зрив ухвалення на загальних зборах життєво важливих рішень для авіакомпанії. Неприйняття винесених питань на загальних зборах акціонерів гальмує подальший розвиток авіакомпанії», - зазначив секретар наглядової ради «АероСвіту».

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «АероСвіт» кілька разів цього року і наприкінці минулого року намагалася провести збори акціонерів, проте вони не були проведені через відсутність кворуму.

Акціонери ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» 21 квітня ц.р. на своїх позачергових зборах планували розглянути питання про внесення змін до статуту ЗАТ шляхом викладення його в новій редакції, а також змін до положень, що регламентують внутрішню діяльність товариства. Необхідність актуалізації статуту авіакомпанії викликана потребою привести засновницькі документи «АероСвіту» у відповідність до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

Крім того, планувалося розглянути питання відкликання і обрання виконавчого органу товариства, голови і членів наглядової ради компанії, а також голови і членів ревізійної комісії ЗАТ тощо.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогоднішній день «АероСвіт» обслуговує більш як 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

Статутний фонд компанії становить 19,36 млн. грн.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АероСвіту», ТОВ «ГенАвіа-Інвест» – 24,999%.

Чистий збиток компанії за 2008 рік становив 405,3 млн. грн. проти чистого прибутку за 2007 рік у розмірі 21,7 млн. грн.