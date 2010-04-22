Янукович задоволений реконструкцією аеропорту «Харків»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив задоволення динамікою реконструкції міжнародного аеропорту «Харків» до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позитивну оцінку В.ЯНУКОВИЧ дав під час огляду харківського аеропорту і, зокрема, нового пасажирського терміналу, з ходом реконструкції і будівництва яких главу держави ознайомив генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

В.ЯНУКОВИЧ детально оглянув будівельний майданчик нового аеровокзалу і прилеглу територію. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, на кошти якого здійснюється будівництво нового аеровокзалу і значна частка інших будівельних робіт, повідомив В.ЯНУКОВИЧУ, що зведення об’єкту триває з випередженням графіків. Генеральний інвестор ознайомив керівника держави з презентаційними стендами ключових об’єктів інфраструктури Харкова, які готуються до Євро-2012, а також з параметрами фінансування робіт.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».