Nissan і BMW постраждали від вулканічного попелу

"Вулканічна криза" зачепила не лише галузі авіаперевезень. Найбільші виробники змушені зупиняти лінії через перебої в постачаннях запчастин, пише k2kapital.

Завтра автомобільний концерн BMW припиняє виробництво на трьох підприємствах у Німеччині через відсутність електронних компонентів. У німецькій корпорації заявляють, що перебої з постачаннями запчастин ставлять під загрозу виробництво 7 тис. автомобілів, проте запевняють, що переговори з персоналом проведені і "затримка виробництва буде компенсована якнайскоріше". Компанія не планує фіксувати збитки і має намір поставити автомобілі дилерам в обумовлений термін.

Японська корпорація Nissan завтра припиняє роботу двох заводів у Японії через нестачу датчиків повітряного тиску, які поставляються з Ірландії. За словами представника компанії, призупинення конвеєрів скоротить обсяги виробництва як мінімум на 2 тис. автомобілів марок Cube, Murano і Rogue, вартість простою у фінансовому вираженні невідома.

Інший японський виробник, компанія Fujitsu, зіткнулася з проблемою постачання новітньої моделі ноутбуків у Європу.

Виверження вулкана Ейяфялайекудль в Ісландії сплутало бізнес-плани багатьох компаній по всьому світу. Так, гірничодобувний гігант Rio Tinto, чиї папери розміщені на Лондонській і Австралійській фондових біржах, сьогодні був змушений відкласти річні збори акціонерів у Мельбурні на місяць, оскільки члени ради директорів не змогли вилетіти з Лондона після зустрічі з британськими інвесторами.

За матеріалами K2Kapital Сьогодні переглядів 6 з 6

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