ЛЗ планує запустити рейковий автобус Львів–Тернопіль–Львів

З введенням 30 травня 2010 року нового графіка руху Львівська залізниця (ЛЗ) має намір запустити рейковий автобус сполученням Львів-Тернопіль, повідомила УНІАН прес-служба ЛЗ.

Проте, він курсуватиме лише у тому випадку, якщо потенційні пасажири висловляться за відкриття нового маршруту.

Зокрема, з 22 квітня і упродовж місяця залізничники проведуть опитування пасажирів в приміському і міжміському сполученні щодо доцільності запуску нового потяга. Також діє "гаряча лінія" (тел. 032-226-49-71), за якою громадяни можуть висловити своє бачення, поради та пропозиції з удосконалення залізничного сполучення між Львовом і Тернополем, листи можна надсилати на електронну адресу press centr@railway.lviv.ua або ж на поштову адресу: м. Львів, вул. Гоголя, 1, Управління Львівської залізниці, Служба приміських пасажирських перевезень.

Усі дзвінки та листи фахівці залізниці в обов'язковому порядку фіксуватимуть, а поради і пропозиції враховуватимуть, визначаючи доцільність курсування рейкового автобуса за напрямком Львів - Тернопіль - Львів, часу відправлення і прибуття на кінцеві станції і т. і.