Дві українські компанії зацікавилися “Луганськтепловозом”

Фонд державного майна вчора, 21 квітня, уклав договори конфіденційності з двома українськими компаніями, які виявили інтерес до конкурсу з продажу 76,001% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Відповідно до укладених договорів, компанії зможуть відвідати підприємство, яке приватизується, і безпосередньо ознайомитися з його діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 31 березня ц.р. оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету «Луганськтепловоза» складає 400 млн. грн.

Відповідно до конкурсних умов, до конкурсу допускаються компанії, які не менше трьох років виробляють залізничні локомотиви (електровози, тепловози) і електропоїзди або комплектуючі до них, чи використовують залізничні локомотиви (електровози, тепловози) і електропоїзди в своїй діяльності.

Конкурс з продажу «Луганськтепловозу» відбудеться 15 червня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.