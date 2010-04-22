Збитки аеропорта ""Бориспіль" склали 4,5 млн. грн.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на сьогоднішній день зазнав 4,5 млн. грн. збитків через проблеми з авіасполученням у попередні дні, викликані виверженням вулкана в Ісландії.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар «Борисполя» Людмила ПЕТРІВ.

«Починаючи з п`ятниці, 16 квітня, збитки становили 4,5 млн. грн.», - сказала вона.

За її словами, на сьогоднішній день аеропорт продовжує виконувати роботу в нормальному режимі, сьогодні не виконувалися рейси на відліт лише до Хельсінкі і Мюнхена.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з переміщенням вулканічної хмари попелу, що утворилася внаслідок виверження вулкана в Ісландії, 16 квітня були обмеження з виконання польотів до ряду країн, які закрили свої повітряні зони. 17 квітня були закриті повітряні зони України, відповідно - не працювали аеропорти. Сімферопольська повітряна зона була закрита з 15:00 17 квітня, Львівська повітряна зона з 00:00, Бориспільська повітряна зона з 03:00, Одеська повітряна зона з 09:00 і Дніпропетровська повітряна зона з 12:00 17 квітня.

Повітряні зони України були відкриті 18 квітня, аеропорти почали роботу. 18 квітня “Бориспіль” почав виконувати тільки чартерні рейси і рейси у напрямку сходу і півдня. Повітряне повідомлення з Європою було закрите.