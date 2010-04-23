Екіпаж фрегата ВМС Туреччини захопив 12 сомалійських піратів

Фрегат ВМС Туреччини "Геліболу" затримав два катери сомалійських піратів. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, успішна операція була проведена в районі Сейшельських островів, куди пірати перемістили свої основні дії. Під час операції захоплено 12 морських розбійників.

Сьогодні ж агентство САПА повідомило про те, що іранські ВМС відбили піратську атаку на супертанкер місткістю 300 тисяч тонн нафти. Вартість вантажу оцінюється в 150 млн. доларів. Танкер прямував від іранського острова Харк у Персидській затоці до Єгипту. У нападі на судно було задіяно 15 катерів піратів.