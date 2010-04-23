Нацрада з телерадіомовлення стурбована підвищенням податку

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення стурбована ініціативою Кабінету міністрів щодо підвищення ставки податку на телевізійну рекламу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, про це йшла мова у четвер під час зустрічі членів Нацради з представниками телевізійної індустрії України.

Зокрема, сторони обговорили питання захисту і підтримки Національною радою і державою в цілому національного телевиробництва.

Найбільша на сьогоднішній день проблема для телевізійників – підвищення ставки податку на рекламу, наголошувалося під час зустрічі. Як констатують учасники телевізійного ринку, у разі реалізації цієї урядової ініціативи вітчизняна телевізійна галузь потерпить крах.

Як підкреслили в Національній раді, відомство розділяє стурбованість керівників телекомпаній, і спробує захистити їх від непомірного податкового тиску.

Також під час зустрічі йшлося про перспективи впровадження цифрового телебачення і облік інтересів вітчизняних мовців під час реалізації цього проекту.

Голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ, який є членом Міжвідомчої комісії з питань впровадження цифрового віщання, запевнив присутніх в тому, що він прикладе максимум зусиль, щоб позиція Нацради і пропозиції представників телеіндустрії були враховані.

Також проблемним питанням для вітчизняних телекомпаній залишається діяльність Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі і внесення змін у відповідний закон, який, на думку обох сторін, є дуже консервативним і не відповідає європейським стандартам.