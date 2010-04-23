Безпека польотів за перший квартал підвищилася

За наслідками аналізу першого кварталу поточного року рівень безпеки польотів в цивільній авіації України значно підвищився. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, кращим показником підвищення рівня безпеки авіації є відсутність пригод, які привели до людських жертв і травмування. Тобто за перші три місяці цього року не трапилося жодної катастрофи, аварії чи надзвичайної транспортної події. Крім того, кількість серйозних інцидентів зменшилася на 66%, пошкоджень літаків на землі – на 20%. В той же час, кількість інцидентів збільшилася на 25%, проте слід врахувати, що загальний наліт збільшився з 41297 годин за 2009 рік до 46923 годин за 2010 рік, відзначають в міністерстві.

Серед чинників, які спричинили інциденти, – недоліки в технічному обслуговуванні й ремонті, виробничий-конструктивні недоліки, екіпаж повітряного судна, навколишнє середовище, зокрема орнітологія, та ін.

Також спостерігається поліпшення показників рівня безпеки при виконанні авіаційних робіт і використанні авіації загального призначення (приватній авіації) – на 75%, враховуючи істотне збільшення обсягів нальоту порівняно з першим кварталом минулого року (з 994 годин до 1739 годин).