За здешевлення газу нова влада розплачується авіапідприємствами
Заявляє Тимошенко
Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова влада за зниження ціни на природний газ передає Росії авіапідприємства, зокрема два конструкторські бюро "АНТК ім. Антонова" та "Івченко-прогрес".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу "Україна".
"В історії України почалася низка вагомих суттєвих для всіх наступних поколінь фактів нищення національних інтересів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер опозиції уточнила, що йдеться про угоду щодо створення спільного українсько-російського авіапідприємства. "Як так могло статися, що в Харкові під час переговорів ніхто не знав в Україні, що підписана ще одна угода - і про це ми дізнаємося лише з висловлювання мера Запоріжжя, який випадково обмовився і сказав це країні. Він сказав, що під час харківських переговорів був підписаний документ про створення спільного підприємства в авіаційній промисловості", - додала вона.
За її словами, зокрема, йдеться про "АНТК ім. Антонова" та конструкторське бюро "Івченко-прогрес". "Це потужний інтелектуальний центр, який може проектувати літаки, який може проектувати найкращі двигуни – це все наше інтелектуальне надбання. Без цього не може побудуватися літак Ан ні в Росії, ні в Україні. Що відбувається? Україна замість того, щоб спільно освоювати ринки, коли ми поставили на ноги саме авіаційну промисловість, укладається угода, згідно з якою ми нашу інтелектуальну власність передаємо в якесь невідоме спільне підприємство, де 51% буде належати не Україні і де керівником буде людина з іншої держави", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер опозиції наголосила на неприпустимості такого кроку. "Хто ми тоді? Ми руйнуємо цілі і стратегії розвитку держави", - переконана вона.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що є прихильником партнерських зв’язків між авіаційними галузями Росії та України. "У нас є спільна кооперація в літакобудуванні. Росія і Україна можуть спільно будувати літаки. Але інтелектуальна власність, наша можливість конструювати літаки - це є наш скарб, це є наше золоте дно, це наша перспектива. Ми входимо в сім країн світу, які від проектування до побудови літака роблять все!", - зазначила лідер опозиції.
"Всього 50 днів відсвяткував новий Президент на своїй посаді. Це мить в історії людства, але скільки Україна вже втратила за ці лічені дні. І що нас далі очікує? Сьогодні міністр палива і енергетики Росії заявив, що йде повним ходом робота по створенню газотранспортної системи… Скільки ми можемо перетворювати себе на бананову республіку? І скільки ми можемо позбавлятися того, що є сутністю нашої конкурентоспроможності в світі. Дарувати те, що так важко достається. Я хочу, щоб Україна була партнером надійним і добрим, але не здавалася", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.