Уряд виділить Києву 400 млн. грн.

Кабінет міністрів передбачить у бюджеті на 2010 рік 400 млн. грн. для завершення будівництва і введення в експлуатацію до 31 грудня 2010 року станцій столичного метро «Деміївська», «Васильківська» і «Голосіївська», а також близько 1 млрд. грн. для будівництва мосту на Троєщину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Голова уряду сьогодні відвідав будівництво транспортної розв’язки на Московській площі, станції метро «Деміївська», Національного спортивного комплексу «Олімпійський», Подільсько-Воскресенского мостового переходу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що нехтування питаннями розвитку столиці, яке відбувалося протягом останніх років, тільки збільшувало масштаб і гостроту проблем. Жоден з планів будівництва, розроблених ще у 2004 році, не був реалізований, кияни не отримали того, на що розраховували.

«Гроші, заморожені у недобудованих об’єктах, коштують нам дорожче, ніж фінансування добудови навіть в умовах такої скрути, як зараз», - заявив прем’єр-міністр. Він наголосив, що видатки розвитку будуть передбачені навіть у вкрай жорсткому бюджеті поточного року.