Порядок пересування президентського кортежу буде переглянуто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству внутрішніх справ та Управлінню державної охорони переглянути інструкції щодо організації, вимог, порядку та правил пересування кортежів вищих керівників держави.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник Управлінні державної охорони Ігор КАЛІНІН.

Він зазначив, що відповідною міжвідомчою інструкцією, яка грунтується на вимогах законодавства щодо охорони вищих керівників держави, визначений порядок побудови, пересування та проходження кортежів.

«Тому київське ДАІ несе відповідальність за забезпечення цих вимог і визначає режим перекриття дорожнього руху», - зазначив І.КАЛІНІН.

Начальник УДО наголосив, що відповідно до цих законодавчо визначених вимог, на шляху слідування кортежу Президента України не повинно бути жодних транспортних засобів, людей, тварин та інших об’єктів.

«Тому уздовж усього маршруту проїзду стоять співробітники Міністерства внутрішніх справ», - зауважив І.КАЛІНІН.

Водночас він підкреслив, що режим забезпечення пересування глави держави визначається і вводиться в залежності від обставин, які визначаються даними оперативної інформації, рівня загроз та інших багатьох чинників.

«Я буквально напередодні проводив нараду з цього питання із відповідальними за кортеж Президента і попередив: за відсутністю реальних причин не діяти за підвищеним рівнем. Усе повинно бути адекватним наявній ситуації і навіть з дещо нижчим коефіцієнтом загроз», – сказав начальник УДО.

«Але не все від нас залежить», – також зауважив він.

І.КАЛІНІН повідомив, що, наразі ведеться робота над мінімізацією незручностей, що виникають через пересування кортежу Президента. Він не виключив, що чинні інструкції, які регламентують пересування глави держави, будуть переглянуті.

«Можливо, будемо переглядати, адже про це розпорядився Віктор Федорович», - підкреслив начальник УДО.