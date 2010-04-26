«Богдан Моторс» в І кв. збільшив збиток в 2 рази

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше ВАТ «Луцький автомобільний завод»), що входить в корпорацію «Богдан», в січні-березні ц.р. збільшило чистий збиток в 2,1 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, - до 86,090 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у січні-березні ц.р. «Богдан Моторс» скоротив чистий дохід на 6,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 332,181 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 6,4% – до 402,366 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів.