Державіаадміністрація розробить новий Повітряний кодекс

Державіаадміністрація до кінця квітня цього року відпрацює новий проект Повітряного кодексу України зі всіма своїми управліннями і відділами, врахувавши всі необхідні зауваження і пропозиції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно повідомленню, відпрацьований авіаційним відомством варіант кодексу буде поданий на розгляд і узгодження МТЗУ.

Новий Повітряний кодекс України є одним з основних документів, який потребує першочергового ухвалення. За умови повноцінного функціонування українського парламенту цього року авіаційна галузь України зможе одержати Повітряний кодекс в оновленій редакції, наголошується в повідомленні.

Як нагадують в міністерстві, новий Повітряний кодекс – документ, який вже не перший рік чекають всі авіатори України. «Зараз нам необхідно об`єднати зусилля і всіма можливими засобами сприяти ухваленню Повітряного кодексу в новій редакції. Уповільнення або затримка процесу внесення змін в нього може залишити Україну, як авіаційну державу, далеко позаду загальносвітового прогресу міжнародної авіації», - відзначив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЕФІМЕНКО.

Нагадаємо, 9 квітня цього року урядовий комітет ухвалив рішення не підтримувати проект Повітряного кодексу, ініціаторами якого є народні депутати, зареєстрований у Верховній Раді України під №6078, зважаючи на значну кількість зауважень від міністерств і відомств. При цьому Кабінет міністрів України доручив Міністерству транспорту і зв`язку України створити новий проект Повітряного кодексу України і до середини травня подати його на розгляд урядового комітету, заздалегідь погодивши зі всіма зацікавленими міністерствами і відомствами. Урядовий комітет, у свою чергу, ухвалюватиме рішення щодо подальшого представлення проекту на реєстрацію у Верховну Раду.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2009 р. ВР відхилила проект Повітряного кодексу України, зареєстрований 29 квітня 2009 р. в парламенті Кабінетом міністрів (№4419). При цьому депутати також не змогли відправити проект документа на доопрацювання, не набравши достатньої кількості голосів.