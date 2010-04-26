Ford відкличе понад 33 тис. машин через сидіння

Ford Motor Co відкличе 33,256 автомобілів декількох моделей 2010 року випуску через те, що їх механізм нахилу передніх крісел може заподіяти травми у разі аварії, повідомляє Рейтер.

Про це компанія повідомила Адміністрації з безпеки дорожнього руху США.

Ford відзначив, що не має інформації про які-небудь травми, одержані у зв`язку з виявленим дефектом.

Відкликання стосуватиметься деяких Ford Fusion 2010 року, седанів Mercury Milan, що випускалися з 11 грудня по 3 лютого в Мексиці, а також позашляховиків Ford Explorer і Mercury Mountaineer, які випускалися з 15 грудня по 3 лютого на заводі в американському штаті Кентуккі.