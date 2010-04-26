У Китаї з'явилися перші підробки планшета iPad

Опісля недавньої появи на прилавках магазинів довгоочікуваний планшетний комп`ютер iPad від Apple Inc вже став жертвою китайських підробників, повідомляє Рейтер.

Попит на планшети iPad досить швидко перевищив пропозицію на домашньому ринку, що примусило Apple на деякий час відкласти поставки свого нового гаджету в магазини за межами США. Проте в магазині електроніки в місті Шеньчжень, що поблизу Гонконгу, китайські споживачі вже можуть з легкістю знайти підробки iPad.

Піратська версія iPad виглядає масивнішою і має більш прямокутну форму, ніж оригінал. Підробка, що має три USB-порти і працює з ОС Windows, коштує 2.800 юанів ($410), що дещо дешевше за сьогоденішній iPad. Ціна оригінального планшета від Apple в США складає $499- $699 залежно від обсягу жорсткого диска.

Піратські копії iPad можна також знайти в деяких інтернет-магазинах Китаю.

"Це всього лише перший грубий варіант... Згодом фабрики зможуть зробити більш довершену копію", - розповів один з продавців на ім`я Лін.

З 3 квітня Apple вдалося продати в США більше 500 000 планшетів iPad.