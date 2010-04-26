У Києві створять службу контролю за станом доріг

У Києві незабаром створять незалежну Службу контролю за станом дорожнього покриття і розмітки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне доручення дав заступник голови КМДА Денис БАСС.

"На сьогодні близько 85% київських вулиць потребують капітального ремонту. Така ситуація склалася через те, що останні 30 років на ремонт доріг майже не виділяли кошти. Лише останні три роки ми виконуємо щорічний норматив і ремонтуємо дорожнє покриття в необхідному обсязі, проте, цього мало. Саме тому ми вирішили створити спеціальну незалежну службу, яка щодня стежитиме за станом доріг в місті і ходом робіт з їх ремонту. Завдяки цьому ми зможемо побачити об'єктивну картину стану дорожнього покриття і прискорити відновлення доріг, щоб європейська столиця мала дороги європейського рівня", - сказав Д.БАСС.

За його словами, до обов'язків нової служби входитимуть: щоденний моніторинг стану дорожнього покриття і розмітки; фотографування ямковості, інших ушкоджень дорожнього покриття і ушкодження або відсутності розмітки.

Про зміни на дорогах столиці - відновлення дорожнього полотна і розмітки - Служба контролю звітуватиме щотижня і надаватиме відповідні фотографії з фіксацією стану дороги до і після проведення робіт.

Окрім того, Служба контролю братиме до уваги скарги городян, що надходитимуть в "Службу допомоги мера киянам 15-51", і реагуватиме на них.