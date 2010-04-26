"Вінниччина-Авто" збільшила збитки

ВАТ "Вінниччина-авто" у 2009 році збільшило збитки майже у 5,8 раза, або на 1,8 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 1,433 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у 2009 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства скоротився на 35,08%, або 7,511 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 13,901 млн. грн., а валовий прибуток скоротився на 35,48%, або 9,189 млн. грн. - до 16,709 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2008 рік "Вінниччина-авто" завершила зі збитком 0,249 млн. грн. проти 3,853 млн. грн. прибутку у 2007 році. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 1,59%, або 0,335 млн. грн. порівняно з 2007 роком - до 21,412 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Вінниччина-авто" засноване у 1993 році. Підприємство займається ремонтом і технічним обслуговуванням легкових автомобілів та інших транспортних засобів.

91,066% акцій "Вінниччина-авто" володіє акционерне товариство "Українська автомобільна корпорація" (Київ).