ЄБРР готовий фінансувати інфраструктурні проекти в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий фінансувати великі інфраструктурні проекти в Україні.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Зокрема, він наголосив, що після уточнення параметрів, за пропозицією уряду України банк може взяти участь у фінансуванні будівництва високовольтної лінії Запорізька АЕС - Каховська ГЕС, добудові європейської автомагістралі М- 6 на ділянці Житомир-Київ, модернізації залізничного сполучення Полтава-Кременчук.

Також Т. МІРОВ сказав, що банк цікавлять муніципальні проекти у сфері теплопостачання населених пунктів.

Президент ЄБРР заявив, що керівництво банку знає, які масштабні проблеми стоять перед урядом України, і завдання якої складності доведеться вирішувати, тому банк готовий допомогти в цій діяльності. "Минулого року, у розпал кризи, ЄБРР інвестував в Україну 1,5 мільярдів доларів, акцентувавши зусилля на підтримці банківського сектора. У поточному році ми готові вкласти такі ж кошти і за узгодженням з урядом маємо намір акцентувати увагу на підтримці сектора державного управління", - відмітив Т. МІРОВ.

У свою чергу М. АЗАРОВ сказав, що пріоритетними для уряду є проекти з модернізації української газотранспортної мережі як найбільш ефективного шляху газопостачання Європи і проекти системного енергозбереження в українській економіці. Він запевнив президента ЄБРР, що уряд підтримуватиме і гарантуватиме ефективні і муніципальні проекти, окресливши як першочергові завдання - будівництво метро в Києві, добудову Подільско-Воскресенського мостового переходу, впровадження енергозберігаючих технологій в комунальному секторі. "Ми хотіли б, наприклад, щоб у кожній квартирі досить швидко були встановлені сучасні лічильники тепла і теплої води. Уряд готовий брати фінансову участь в такому проекті разом з муніципалітетами і ЄБРР", - заявив М.АЗАРОВ.

На його думку, залучення засобів ЄБРР в київські проекти з високим ступенем підготовки і економічного обгрунтування, дасть можливість уряду сконцентрувати власні ресурси на рішенні інфраструктурних проблем в інших регіонах України і, таким чином, прискорити здачу об'єктів, які упродовж останніх років були практично заморожені.

"Я надзвичайно зацікавлений в успішній реалізації усіх проектів з ЄБРР", - наголосив М.АЗАРОВ.

Очільник уряду підкреслив, що для України ЄБРР - один з найефективніших інвесторів - кредитний портфель для України близько 5 млрд. дол. - і враховуючи багаторічну співпрацю, є упевненість в тому, що на етапі корінної модернізації української економіки співпраця з банком може вийти на новий рівень.