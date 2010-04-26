«Укртелеком» зменшив збиток у 5 разів

Збиток "Укртелекому" в I кварталі 2010 р. зменшився у понад 5 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 36,11 млн. грн. Про це повідомляють у звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дохід компанії за цей період склав понад 1,675 млрд.грн., що дещо менше, ніж у I кварталі минулого року (1, 678 млрд.грн.).

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку - понад 10,3 млн. абонентів. Компанія також робить послуги широкосмугового доступу в Інтернет - понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв'язку - понад 460 тис. абонентів.