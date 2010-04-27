Мінтранс посилить контроль автоперевізників

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЕФИМЕНКО доручив Державній адміністрації автомобільного транспорту і Головавтотрансінспекції у найкоротші терміни відпрацювати заходи безпеки і запровадити жорсткіші механізми контролю за перевізниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, на думку міністра, це дозволить зменшити кількість аварійних випадків на транспорті.

«Ми проведемо серйозну роботу, щоби виявити основні проблемні напрями, які стосуються безпеки, і напрацювати ефективні заходи для зменшення аварійності. Питання безпеки є пріоритетними для галузі транспорту, адже всі аварії стосуються життя і здоров`я людей», - сказав міністр.

За дорученням К.ЕФИМЕНКО, Державна адміністрація автомобільного транспорту Мінтрансзв’язку створила аналітичну групу, яка вивчить стан діяльності галузі автомобільного транспорту.

«Щоби робота з підвищення рівня безпеки проводилася максимально ефективно, ми проведемо повну інвентаризацію подій у автотранспортній галузі», - відзначив міністр.

До середини травня фахівці, які входять до складу аналітичної групи (представники Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП), ДП "Служба міжнародних автоперевезень" (СМАП), "Київпассервіс”, ДП "Державтотрансніїпроект" та ін.), проведуть поглиблений аналіз роботи автомобільного транспорту за 2008-2009 роки і моніторинг стану нормативно-правового забезпечення галузі. Фахівці вивчать низку питань, які потребують невідкладного рішення і конкретних заходів, - безпека автомобільних перевезень, ліцензування транспортних засобів, внутрішні пасажирські перевезення, маршрутна мережа, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.

За результатами аналізу аналітична група підготує пропозиції щодо вирішення актуальних проблем діяльності автомобільного транспорту і розробить конкретні заходи для їх реалізації.