Україна і РФ підпишуть План інтеграції транспортних систем

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЕФИМЕНКО і міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН підпишуть актуалізований План заходів щодо реалізації Концепції інтеграції транспортних систем двох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку України, підписання документа відбудеться під час VII засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії, яке проходитиме 4-5 травня у м. Брянськ (РФ).

«Ми не можемо надалі втрачати вантажі. Будь-які проблемні питання, які є в системі транспорту і заважають його розвитку, ми повинні вирішувати. Для того, щоб використовувати транспортні потужності обох країн на повну потужність, потрібно підвищити рівень співпраці за нинішніми проектами і активізувати нові напрями», - підкреслив К.ЕФИМЕНКО.

Під час засідання міністри також обговорять низку актуальних питань російсько-української співпраці в галузі водного, залізничного, повітряного, міжнародного автомобільного сполучення. Зокрема, мова йтиме про забезпечення безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях, а також в Керченській протоці, співпрацю у сфері судноплавства внутрішніми водними шляхами, реалізацію загальних проектів у сфері залізничного транспорту, зокрема, будівництво ширококолійної залізничної лінії Кошице-Братіслава-Відень, розширення потужностей залізнодорожно-поромної переправи між портами Крим і Кавказ і розвиток магістралей Москва-Київ і Москва-Сімферополь.