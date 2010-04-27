“АероСвіт” констатує падіння попиту на перевезення з Європи

Авіакомпанія «АероСвіт» констатує падіння попиту на авіаперевезення з боку транзитних пасажирів з Європи на східні напрямки на 30-40% після проблем з авіасполученням, які спостерігалися раніше через переміщення вулканічного попелу і закриття низки аеропортів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«Попит з Європи транзитом через Україну на східні напрями впав на 30-40%», - сказав він. Зокрема, це стосується транзитних напрямів через аеропорт «Бориспіль» на Бангкок, Пекін, Делі, Середню Азію, Тель-Авів. За словами С.КУЦОГО, з боку українського пасажира спаду попиту не спостерігається.

За його даними, в цілому в період з 16 по 21 квітня, коли спостерігалися перебої з авіасполученням через закриття повітряного простору ряду країн, компанія відмінила 84 рейси. Найбільша кількість – 44 рейси – були скасовані 17 квітня, коли було закрито аеропорт «Бориспіль». Зокрема, було скасовано 9 рейсів Київ-Варшава, 8 рейсів на московському напрямку.

За словами директора Директорату з продажу «АероСвіту» Дарини КАЛЕНСЬКОЇ, з 21 квітня компанія повністю «увійшла до розкладу» і виконала всі рейси.

Він повідомила, що компанія зі свого боку зробила все можливе, щоб задовольнити потреби пасажирів. Зокрема, «АероСвіт» переоформляв квитки, повертав кошти у разі скасування рейса, доставляв пасажирів рейсами інших авіакомпаній, а також автобусами, поромом до місць призначення, надавав харчування транзитним пасажирам, розміщував за свій рахунок у готелях.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогоднішній день «АероСвіт» обслуговує більше 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АеросСвіту», ТОВ «ГенАвіа-Інвест» – 24,999%.