Для кортежу Януковича у Києві відкрили Гаванський міст

Для кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Києві відкрили Гаванський міст.

Про це пише газета «Сегодня».

За інформацією видання, на Гаванському мосту почалася перебудова. На в`їзді з боку вулиці Набережно-Хрещатицької встановили шлагбаум, а на виїзді з боку вулиці Електриків - розсувний забір. Там же вчора повним ходом йшла робота над розширенням відбійника.

«Для того, щоб Президент зі своїм кортежем міг спокійно проїхати, розширюємо забір з 10-метрового до 30-метрового», - розповіли газеті співробітники «Київавтодору». Вони ж повідомили, що минулої п`ятниці встановили на забір і шлагбаум спеціальні автоматичні системи, що дозволяють відкрити ворота одним натисканням кнопки на пульті, сидячи прямо в машині. «Було чотири пульти, один віддали міліції, решту - ЯНУКОВИЧУ, АЗАРОВУ і ще комусь», - розповіли вони. Робітники говорять, що як тільки будівництво мосту завершиться, проїзд відкриють для всіх автомобілістів, а поки що йде ремонт, пустити потоки машин неможливо, зате реально вийти із ситуації з заторами через кортежі.

«За допомогою такого рішення для кортежу Президента не доведеться тепер перекривати рух на великій ділянці набережної. Але ці заходи тимчасові, після того, як закінчать будівництво естакади на Набережно-Хрещатицькій, шлагбаум знімуть, і там їздитимуть всі машини», - сказали робітники.

Газета нагадує, що раніше Президент Віктор ЯНУКОВИЧ неодноразово акцентував увагу на тому, що його турбує ситуація із заторами на дорогах столиці, які виникають через проїзд його кортежу. А після ДТП на виїзді з проспекту Бажана на Бориспільське шосе, в яку потрапив один із автомобілів президентського кортежу, В.ЯНУКОВИЧ розпорядився мінімізувати незручності, які виникають через його пересування містом. Глава держави зараз їздить з Межигір‘я на Банкову через Петрівку, Оболонь, Поділ, що створює нерідко затори, адже, згідно з правилами проїзду кортежів, рух повинні перекривати за 10 хвилин до їх проїзду і відкривати через три.

В Адміністрації Президента «Сегодня» підтвердили, що міст відкриється для всіх, як тільки буде добудований.