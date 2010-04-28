Україна та Оман домовилися про сім авіарейсів на тиждень

Україна і Оман домовилися про запровадження семи авіарейсів на тиждень з наступним їх збільшенням у певних напрямах між будь-якими пунктами на території двох країн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України, домовленість зафіксована в протоколі між авіаційною владою держав, який підписали у середу, 27 квітня, за результатами двосторонніх переговорів щодо повітряного сполучення між Україною і Султанатом Оман.

Принципи, визначені в узгодженому протоколі переговорів, набудуть чинності після завершення відповідних внутрішніх процедур.

Відповідно до підписаного документу, сторони домовилися в цілому погоджувати проект тексту міжурядової Угоди про повітряне сполучення. При проведенні наступних переговорів, починаючи від дати підписання протоколу до остаточного доопрацювання Угоди про повітряне сполучення і вступу його в дію, було вирішено, що кожна з держав відповідно до своєї компетенції керуватиметься принципами, відображеними в протоколі. Щоб прискорити встановлення повітряного сполучення між Україною і Оманом, керівники авіаційних адміністрацій обох сторін звернуться до відповідних органів влади для встановлення необхідних внутрішньодержавних процедур для укладення договору.

Що стосується призначень перевізників, то, згідно з протоколом, кожна сторона матиме право призначити одного або декілька авіаперевізників для виконання рейсів за встановленими маршрутами. Сторона Омана повідомила про призначення авіакомпанії "Оман Ейр". Державіаадміністрація України зобов'язалася визначитися з призначенням авіаперевізників і проінформувати пізніше про це авіаційну владу Омана.

Нагадаємо, на сьогодні пряме регулярне повітряне сполучення між Україною і Оманом відсутнє.