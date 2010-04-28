ДЗ додала 25 вагонів до приміських поїздів

У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку напередодні травневих свят в приміському сполученні на Донецькій залізниці додатково в приміські потяги включено 25 вагонів. Про це УНІАН повідомила прес-служба ДЗ.

Зокрема, найбільше додаткових вагонів включять до складу потягів, які слідуватимуть в Червоний Лиман, Чаплино, Маріуполь та Слов'янськ.

На сьогодні приміські потяги курсують з максимальною кількістю вагонів. Окрім того, питання включення додаткових вагонів в приміські потяги під контролем, і у разі потреби збільшуватимуть кількість рейсів на найпопулярніші напрями.

Послугами приміських потягів користуються, передусім, пенсіонери, студенти, школярі, жителі тих населених пунктів, де часом іншого транспорту немає. Тому залізничники, незважаючи на великі збитки, докладатимуть зусилля, щоб повною мірою задовольнити потреби населення Донбасу в перевезеннях, - сказано у повідомленні ДЗ.