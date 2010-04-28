«Луганськтепловозом» зацікавилася іноземна компанія
Повідомили у ФДМУ
Фонд державного майна України (ФДМ) сьогодні, 28 квітня, уклав договір конфіденційності на ознайомлення з підприємством, що приватизовувалося, - ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" - з першою компанією-нерезидентом.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.
При цьому в прес-службі не уточнили, яка це компанія - російська чи західна.
Раніше ФДМ уклав договори конфіденційності з трьома українськими компаніями.
Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Фонд держмайна уклав договори конфіденційності щодо "Луганськтепловоза" з двома українськими компаніями. Відповідно до укладених договорів, компанії зможуть відвідати підприємство, що приватизовується, і безпосередньо ознайомитися з його діяльністю.
Довідка УНІАН. 31 березня Фонд держмайна оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.
Стартова ціна виставленого на продаж держпакета "Луганськтепловоза" складає 400 млн. грн.
Конкурс з продажу "Луганськтепловоза" відбудеться 15 червня 2010 року.