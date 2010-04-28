КМУ має намір давати позики
На ремонти доріг та вулиць
Кабінет міністрів України має намір вирішити питання надання позик для місцевих органів влади на проведення ремонту автодоріг після зими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кабміні повідомив міністр житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ.
"Основна проблема на сьогодні - це проблема доріг, вулиць, оскільки, на жаль, кошти, які органи місцевого самоврядування отримують на проведення таких робіт, надходять до місцевого бюджету протягом року, і тому ми зараз завершуємо підготовку постанови Кабміну, яка дозволить надавати позики органам місцевого самоврядування на виконання цих робіт в стислі терміни, і потім, після надходження до місцевого бюджету державних коштів, розраховуватися з кредиторами", - повідомив він.
На думку міністра, це дозволить в майбутньому відразу ж, як тільки зійде сніг, проводити ремонт доріг. "Це буде системою, і до травня, у травні - останній термін, буде вирішено питання місцевих вулиць і територій з точки зору їх реконструкції і капремонту", - сказав О.ПОПОВ.