Збори акціонерів «Аеросвіту» знову не відбулися

Позачергові збори акціонерів авіакомпанії «Аеросвіт», призначені на 28 квітня, в черговий раз не відбулися через відсутність кворуму.

Про це УНІАН повідомив секретар наглядової ради «Аеросвіту» Максим ЮХИМЕНКО.

За його словами, на зборах акціонерів, як і в попередні рази, не зареєструвалися представники двох акціонерів компанії – Фонду державного майна і «Генавіа-Інвесту».

У зв`язку з цим М.ЮХИМЕНКО відзначив, що якщо представники «Генавіа-Інвесту» раніше заявляли, що не братимуть участі в зборах, то позиція Фонду держмайна викликає подив. За його інформацією, юристи компанії і ФДМ виконали спільну роботу, за наслідками якої були зняті всі суперечливі моменти для участі в майбутніх зборах представників Фонду держмайна. «Проте, Фонд так і не з`явився на зборах», – відзначив секретар наглядової ради «Аеросвіту».

У той же час він висловив сподівання, що акціонери компанії усе ж зберуться на наступних зборах, запланованих на 20 травня цього року.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Аеросвіт» в кінці минулого року і вже кілька разів цього року намагалася провести збори акціонерів, проте воно так і не було проведене через відсутність кворуму.

Акціонери ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» 21 квітня ц.р. на своїх позачергових зборах планували розглянути питання про внесення змін до статуту ЗАТ шляхом викладу його в новій редакції, а також змін в положення, що регламентують внутрішню діяльність товариства. Необхідність актуалізації статуту авіакомпанії викликана потребою привести засновницькі документи «Аеросвіту» у відповідність з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства».

Крім того, планувалося розглянути питання відкликання і обрання виконавчого органу товариства, голови і членів наглядової ради компанії, а також голови і членів ревізійної комісії ЗАТ та ін.

Довідка УНІАН. Компанія «Аеросвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 судів Boeing.

На сьогоднішній день «Аеросвіт» обслуговує більше 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні і регіональні центри України.

Статутний фонд компанії складає 19,36 млн. грн.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «Аеросвіту», ТОВ «Генавіа-Інвест» – 24,999%.

Чистий збиток компанії за 2008 рік склав 405,3 млн. грн. проти чистого прибутку за 2007 рік у розмірі 21,7 млн. грн.