«Укрзалізниця» готує замовлення потягів до Євро-2012

У «Укрзалізниці» залишилися три місяці для замовлення потягів в рамках проведення в Україні чемпіонату Європи по футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Технічні параметри виготовлення швидкісних потягів до Євро-2012 підходять до критичної межі, після якої їх виготовити буде практично нереальне. У нас реально три місяці. Якщо до трьох місяців ми замовимо потяги, домовимося про кредитування. Сьогодні вирішується питання кредиту», – відзначив він.

У цілому цього року "Укрзалізниця" має намір замовити 12 швидкісних потягів. "Класичних вагонів для поповнення існуючого вагонного парку буде куплено стільки, скільки дозволить фінансовий план", – сказав М.Костюк.

Вантажний парк планується поповнити в 2010 році як мінімум на 3 тис. вагонів.