«Укрзалізниця» в І кварталі одержала 80 млн. грн. прибутку

«Укрзалізниця» в січні-березні 2010 року одержала чистий прибуток у розмірі 80 млн. грн., сума доходу склала 9,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу генеральний директор «Укрзалізници» Михайло КОСТЮК.

«У першому кварталі ми стабілізували транзит – зупинили падіння», – сказав М.КОСТЮК.

Крім того, за його словами, надійшли додаткові кошти від вантажних перевезень. «У секторі пасажирських перевезень в приміському сполученні все ж спостерігається спад, а в дальніх перевезеннях спостерігається близько 4% зростання. Таким чином, за перший квартал 2010 року «Укрзалізниця» одержала додаткові надходження в сумі 500 млн. грн.», – відзначив він. Ці кошти, зокрема, направлені на відмову від 4-денного робочого тижня.

«Більше 1 млрд. грн. – це балансовий збиток», – відзначив М.КОСТЮК.